Niğde Belediyesi’nden Sulama Kanalı Temizliği

Niğde Belediyesi ekipleri tarafından tarımsal sulama kanallarında çiftçilerin mağdur olmaması için temizlik çalışması başlatıldı. Niğde Belediyesi’ne ait iş makineleri Gebere Barajından başlayıp Niğde’deki bahçelere kadar gelen ve uzun yıllardır bakımı yapılmayan su arklarını temizledi.

Bu yıl Niğde belediyesine devri gerçekleşen ve belediye ekiplerince hemen temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapılan su arklarının uzun yıllar sonra yeniden temizlenmesinden dolayı vatandaşlar Başkan Emrah Özdemir’e teşekkür etti. Başkan Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çiftçilerin üretime başlaması ve mağdur olmaması için yapılması gereken tarımsal sulama kanallarının temizliğini yapıyoruz. Uzun yıllardır el atılmadık alanlara el atmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz Belediyemize bağlı tarımsal faaliyetlerde bulunan sulama kanallarını Belediyemize ait iş makinalarının yardımıyla temizlemeye devam edecek" dedi.