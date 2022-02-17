Niğde Belediyesi’nden su faturalarına KDV indirimi

Niğde Belediyesi su faturalarındaki yüzde 8’lik KDV oranını yüzde 1’e indirdi.

Vergi indirimi uygulamasına dair karara yönelik bir açıklama yapan Başkan Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak halkımızın temel ihtiyaç kalemlerinden birisi olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik. Ekonomik anlamda vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Niğde Belediyesi olarak her alanda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Şehrimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.