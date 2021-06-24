Niğde Belediyesi’nden ’Arabalı Konser Günleri’

Pandemi ve YKS sonrası hem gençlerin hem de ailelerinin stres atmaları zorlu süreçlerden bir nebze olsun uzaklaşabilmeleri adına kültür ve sanat faaliyetlerine hız veren Niğde Belediyesi, sezonu dolu dolu programlarla açıyor.

“Eğlenceye Park Et” sloganı ile yola çıkan Niğde Belediyesi 5 gün boyunca sürecek olan etkinliklerle Niğdelilere müzik ziyafeti verecek. Program takvimi ise, Mary Jane ve Orkestrası 30 Haziran 2021 günü verecekleri konserle başlıyor. Sonrasında 1 Temmuz 2021 günü Irmak Arıcı ve Orkestrası, 2 Temmuz 2021 günü, Burak Kartal ve Orkestrası, 3 Temmuz 2021 günü Ferhat Altınel ve Orkestrası, 4 Temmuz 2021 Pazar günü de Simge Sağın ve Orkestrasının sahne alacağı arabalı konserle son buluyor.

Yıkılan stadyumun arazisinde gerçekleşecek olan konserler aynı zamanda bu zamana kadar yapılmış ilk arabalı konser olma özelliği taşıyor. Tüm vatandaşları programı izlemeye davet eden Niğde Belediye Başkanı Özdemir, "Pandemi sonrasında şehrimizin dört bir yanını kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Şehrimizi her anlamda yaşanılabilir bir şehir yapmaya kararlıyız" dedi.