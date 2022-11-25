Niğde Belediyesi’nden 24 Kasım’a özel anlamlı etkinlik

Niğde Belediyesi’nin oluşturduğu ‘Öğretmenler Hatıra Ormanında’ 4 yıldır fidanlar toprakla buluşuyor.

Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayasıyla, il genelinde görev yapan tüm öğretmenler için Öğretmenler Hatıra Ormanına 3 bin 553 fidan dikti. Niğde Belediyesi’nin 2019 yılında başlattığı ve geleneksel hale getirdiği ‘kentte görev yapan her öğretmen için bir fidan dikme’ etkinliği, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde bugüne kadar Öğretmenler Hatıra Ormanına dikilen fidan sayısı 12 bini geçti. Kent Ormanında, Niğde Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Öğretmenler Hatıra Ormanında” düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından öğretmenler için fidan dikildi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kentte görev yapan her öğretmen için bir fidan dikme etkinliğini 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiklerini ve geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Gerçekleştirdikleri bu etkinliğin çok güzel anlamlar içerdiğini söyleyen Belediye Başkanı Özdemir, öğretmen bir annenin ve öğretmenlik bölümü mezunu bir babanın evladı olarak öğretmenlik mesleğinin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi bildiğini anlattı. “Öğretmenlerimiz bir ağaç gibi bizleri büyüttü ve yetiştirdiler” diyen Belediye Başkanı Özdemir konuşmasında; “Biz de onların bu gününde onlar adına kent ormanımıza ağaç dikerek bugünü ölümsüzleştirmek istedik. Bu çerçevede hem şehrimizin çehresini değiştirmek hem öğretmenlerimizin bir kez daha hatırlamak istedik. Bu zamana kadar öğretmenlerimiz adına 12 bin fidanı toprakla buluşturduk, bu yıl 3 bin 553 adet fidan dikiyoruz. Bu fidanları için buraya damlama sistemi kurduk. İnşallah ilerde burası çok büyük bir orman olacaktır” diye konuştu. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözüyle öğretmene verdiği önemi en güzel şekilde ifade ettiğini belirten Başkan Özdemir, Hz. Ali’nin ise ’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözünün de öğretmenlere verilen değerin en güzel ifadesi olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Özdemir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı;

“Tüm bu duygu ve düşüncelerle; fedakâr öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden ve görevi esnasında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah bu fidanlar yıllar sonra büyük birer ağaç olacak ve bugünün hatırası olarak hep yaşayacaktır.”

Programda Niğde Valisi Mustafa Koç ve Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar yaptıkları konuşmalarda, Öğretmenler Hatıra Ormanı Oluşturan ve her yıl öğretmenler adına fidan dikme etkinliği gerçekleştiren Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e teşekkür etti.