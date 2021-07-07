Niğde Belediyesi yeni yollar açıyor

Altyapı ve üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Niğde Belediyesi, son olarak Patates Araştırma Enstitüsü’nün arkasındaki yola alternatif olacak 18 metre genişliğinde yeni bir yolun çalışmasına başladı.

Yol açma çalışmalarının önümüzdeki günlerde stabilize ve kumlama çalışmalarıyla devam edeceğini belirten belediye ekipleri, Niğde Belediyesi olarak henüz yapılaşması tamamlanmamış bölgelerde bile altyapı çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrimizin DİTAŞ üst geçidi ile Patates Araştırma Enstitüsü’nün arkasındaki yola alternatif 18 metrelik yeni bir yol çalışması başlattık. Mevcut yolun trafik yükünü azaltacak olan bu yol şehir merkezinden gelen araçların Ata Sanayi ve Amas bölgesine geçişini daha da hızlandıracaktır. İnşallah başlatmış olduğumuz yeni yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp bu yolu vatandaşlarımızın hizmete sunacağız” dedi.