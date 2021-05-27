banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

Niğde Belediyesi Yeni Köy Garajında asfalt serimine başladı

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapı çalışması tamamlanan Belediye İşletme İştirakler Müdürlüğüne bağlı Yeni Köy Garajı’nda asfalt serimi çalışmalarına başladı.

NİĞDE 27.05.2021, 14:42
Niğde Belediyesi Yeni Köy Garajında asfalt serimine başladı

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapı çalışması tamamlanan Belediye İşletme İştirakler Müdürlüğüne bağlı Yeni Köy Garajı’nda asfalt serimi çalışmalarına başladı.

Adliye Binası arkasında, günü birlik yolcuların temel ihtiyaçlarını karşılayarak, Niğde’nin kır ve kent arasındaki iletişiminin bağlantı noktası olacak. Hizmete sunulacak olan modern Köy Terminali’nin çok yakın bir zamanda hizmete açılacağı öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Çok yakın bir zamanda hizmete açacağımız bu projemiz hemşerilerimize layık bir eser olacaktır. Şehrimize yakışan projelerimizi her alanda hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur