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Niğde Belediyesi öğrencilere boya kitabı dağıttı

Niğde Belediyesi tarafından 23 Nisan dolayısıyla Nasrettin Hoca Anaokulu’nda yapılan programda öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı. Niğde’nin tarihi ve kültürel değerlerini aktarmak ve aynı zamanda temizlik ve çevre bilincini aşılamayı amaçlayan boyama kitabı okul öncesi, kreş, 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla ulaştırılacak.

NİĞDE 22.04.2021, 15:33
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Niğde Belediyesi öğrencilere boya kitabı dağıttı

Niğde Belediyesi tarafından 23 Nisan dolayısıyla Nasrettin Hoca Anaokulu’nda yapılan programda öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı. Niğde’nin tarihi ve kültürel değerlerini aktarmak ve aynı zamanda temizlik ve çevre bilincini aşılamayı amaçlayan boyama kitabı okul öncesi, kreş, 1. ve 2. Sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla ulaştırılacak.

Kitabın önsözünde; “Bu boyama kitabı Niğde’mizin tarihi ve turistlik değerlerini öğrenirken, eğlenmeniz ve keyifli vakit geçirmeniz için özel olarak hazırlandı. Geleceğimizin teminatı olan siz kıymetli yavrularımıza hediyemiz olan bu kitapla hem ilimizin değerlerini öğreneceksiniz hem de boyarken çok eğleneceksiniz” diyen Başkan Emrah Özdemir her koşulda öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
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