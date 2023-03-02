Niğde Belediyesi Kütüphane çalışmaları devam ediyor

Niğde Belediyesi’nin şehrin dört bir yanına açmak için çalışmalarına başladığı kütüphane inşaatları ve tefrişatları aralıksız devam ediyor. Bir taraftan deprem felaketinin yaralarını sarmak için il içinde ve il dışında tüm gayretini ortaya koyan Başkan Özdemir ve ekibi, diğer taraftan da projelerini kaldığı yerden sürdürmeye devam ediyor.

Niğde Belediyesi’nin, kente çok maksatlı bir kütüphane kazandırmak için başlattığı çalışma tüm hızıyla devam ediyor. Kaba inşaatının büyük bir kısmının bittiği Kent Meydanındaki Merkez Kütüphane açılış için söz verildiği tarihe yetiştirilmeye çalışılıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediye binası önünde yapımı devam eden Kütüphanenin tamamlandığında hem içerik hem de sosyal faaliyetler açısından çok maksatlı büyük bir kütüphane olacağını belirtti.

Kısa süre içinde gençlerin hizmetine sunulması planlanan Merkez Kütüphane yaklaşık 12 milyon liraya mal olacak. Aynı anda 120 kişiye ev sahipliği yapabilecek olan bu kütüphanenin bahar ayları içerisinde gençlerin hizmetine sunulması planlanıyor. “Gençlerimizi daha çok kitap okumaya, daha çok sosyal ve kültürel aktivitelere yönlendirmenin gayreti içeresindeyiz” diyen Başkan Özdemir; “Kentimize kazandıracağımız bu kütüphanede gençlerimiz hem ders çalışacaklar hem de çay ve kahvelerini yudumlayabilecekler. Burası gençlerimiz için çok güzel bir kültür, sanat ve aktivite merkezi olacak.” İfadelerini kullandı.

Özbelde Kızılelma Parkı’nın içine KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile iş birliği yaparak çocuk kütüphanesi kazandıran Niğde Belediyesi, Merkez Kütüphanesin yanı sıra; Rum Kilisesi, İlhanlı ve İnönü Mahallelerine de birer kütüphane kazandıracak. Başkan Özdemir; “Şehrimizde kütüphanelerin sayısının artırılması, yeni nesil kütüphanelerle çocukların ve gençlerin daha çok kitap okumaya ve kültürel aktivitelere yönlendirilmeleri öncelikli hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Halihazırda şehirde yeni kütüphanelerin yapımını sürdüren Niğde Belediyesi eski Hüdavent Hatun Düğün Salonunun olduğu yere şehrin ilk bebek kütüphanesini açmaya hazırlanıyor. Başkan Özdemir; “Burası çocuklarımızın eğlenirken okuyacağı, okurken eğleneceği, buluşmaların ve etkinliklerin gerçekleşeceği güzel bir mekân olacak. Bilhassa çocukların gelişim çağında önemli bir yaş aralığı olan ilk çocukluk döneminde çocuklara okuma alışkanlığını ve sevgisini kazandırmak istiyoruz.” dedi.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi’ndeki Belediye Başkanı Çalışma Ofisinin bulunduğu eski kütüphanenin alt katında açılacak kütüphanede son aşamaya gelinmiş durumda. Başkan Özdemir; “Gençlerimizle birlikte biz de burayı çalışma ofisi olarak kullanmaya devam edeceğiz. Şu anda burada çalışmalar bitmek üzere. İnşallah en kısa süre içinde buranın açılışını yapacağız” şeklinde konuştu.