Niğde Belediyesi Kitap Fuarı düzenliyor

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kitap Fuarı kitapseverler için kapılarını açıyor.

İki yıl aranın ardından 5. Niğde Kitap Fuarı yeniden açılıyor. Niğde Belediyesi tarafından organize edilecek olan fuar 13-22 Mayıs tarihleri arasında Grant Otel’in yanındaki yıkılan vakıflar binasının arazisinde gerçekleştirilecek.

Niğde Belediyesi tarafından 13-22 Mayıs tarihleri arasında,100 yayınevi ve 50 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek olan geleneksel 5. Kitap Fuarının onur konuğu ise Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın olacak. Kitapseverler Kitap Fuarını saat 10.00-20.00 arasında ziyaret edebilecek. Test kitapları yayınevlerinin de katılım sağlayacağı fuarda kitapseverler çok uygun fiyatlara kitap alabilecek.

Fuara ünlü yazarlar katılacak

Fuarda, İclal Aydın, Ali Demirsoy, İkbal Gürpınar, Cihat Yaycı, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Sinan Akyüz, İsmail Hakkı Aydın , Kahraman Tazeoğlu ve daha birçok yazar sevenleriyle buluşacak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "İki yıllık bir aradan sonra kitapseverlerin beklediği müjdeyi vermek istiyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz fakat pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldığımız kitap fuarımızı yeniden düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Niğde’mizde kültürel yatırımlara önem veriyor şehrimize değer katan hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları şehrimizin kültürel gelişimine yatırım yaptığımız önemli bir platform olarak görüyoruz. Açacağımız bu fuar şimdiden hepimiz için hayırlı olsun. Tüm halkımızı fuarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.