banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Instagram şifrelerini sahte telif hakkı ihlali e-postalarıyla çalıyorlar
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
Büyükşehir'den karantinada olan yaşlılara sıcak yemek desteği
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
'Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir'
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.

NİĞDE 06.12.2020, 17:14
4
Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu
banner422

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Niğde Belediyesi ekipler 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.

Niğde Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım kolisi ulaştırıyor.

Niğde belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada; “Kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için seferber olduk. Bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını duydukları yardım kolilerini ikametlerine gönderdik. Niğde Belediyesi olarak ihtiyaçları olanlara gerekli desteği sağlıyoruz. Her konuda yanlarındayız.” Şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
11°
açık