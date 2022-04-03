Niğde Belediyesi dilencilere müsaade etmeyecek

Ramazan ayının gelmesi ile vatandaşların dini duygularına istismarda bulunan dilencilere yönelik; Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonlara başlandı. Ramazan boyunca sürecek operasyonlarda kent merkezinde dilencilere müdahaleler sürecek.

Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan dilenciler Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek, haklarında kabahatler kanununa göre işlem yapıldı. Yetkililer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, halkın huzurunu kaçıran dilencilere yönelik bu operasyonların Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Gerçek ihtiyaç sahiplerini devletimiz tüm kurumları ile gözetiyor. Bizim konuyla ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz var ve ihtiyaç sahiplerine yönelik buradan yardımlarımız yapıyoruz. Halkımızın dini duygularının sömürülmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Ramazan ayı boyunca emniyet ekiplerimizle birlikte zabıta ekiplerimiz operasyonlarını sürdürecek” dedi.