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Niğde Belediyesi Cami Halılarını Temizliyor

Bugüne kadar camilere verilen hizmetleri genişleten ve arttırarak sürdüren Niğde Belediyesi, ibadethaneler için geniş çerçeveli hizmet vermeye devam ediyor.

NİĞDE 28.06.2022, 15:24
Niğde Belediyesi Cami Halılarını Temizliyor

Bugüne kadar camilere verilen hizmetleri genişleten ve arttırarak sürdüren Niğde Belediyesi, ibadethaneler için geniş çerçeveli hizmet vermeye devam ediyor.

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki ibadethanelerde halı yıkama çalışmaları yaparak vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Vatandaşlarımızın temiz ve ferah bir şekilde ibadetlerini yapmaları için Kurban Bayramından önce başlattığımız temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik çalışmaları bütün camilerimizin temizliği yapılana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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