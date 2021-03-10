Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Miraç Kandili Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Recep ayının 27’nci gecesi olan bu mübarek günde alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

Başkan Özdemir mesajında; Tüm İslam aleminin 3 aylar içerisinde idrak edeceği Miraç Kandili’ne bir kez daha erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandili’ni en iyi şekilde idrak etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya ve insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalı, bu gece vesilesiyle sevgi, kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Yüreklerimizi kin ve nefret duygularından arındırmak, dostluklarımıza daha da önem vermek için bu mübarek geceyi büyük bir fırsat olarak görmeliyiz. Tüm insanlığı tehdit eden salgın hastalıkların bertaraf olması için Yüce Yaradan’a dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin ve Müslüman Âlemi’nin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, ülkemize, bütün insanlığa huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.