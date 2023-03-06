Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Berat Kandili mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Ramazan heyecanının kalpleri kuşattığı yeni bir Berat Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında; "Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Bu manevi dayanışma ve birlik günlerinin depremin açtığı yaraların en kolay şekilde sarılmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Ülkemizin, alem-i İslam’ın ve tüm insanlığın beraata ermesini, İslam dünyasında, kardeşlik dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesini, Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Yaşadığımız büyük depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah memleketimizi her türlü görünür görünmez musibetten muhafaza eylesin. Böylesi felaketleri bir daha yaşatmasın. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Ayının müjdecisi olan bu mübarek gecede, tüm hemşehrilerimizin ve İslam Âleminin, Berat Kandilini en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.