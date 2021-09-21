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Niğde Belediye Başkanı Özdemir, sanayicilere projelerini anlattı

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nın Eylül Ayı meclis toplantısının konuğu olan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldiği günden bu zamana kadar yaptığı çalışmaları en ince ayrıntısına kadar meclis üyelerine aktardı.

NİĞDE 21.09.2021, 15:57
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, sanayicilere projelerini anlattı

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası’nın Eylül Ayı meclis toplantısının konuğu olan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldiği günden bu zamana kadar yaptığı çalışmaları en ince ayrıntısına kadar meclis üyelerine aktardı.

Başkan Özdemir, Niğde’ye yönelik çalışmalarının, seçim öncesi yapılan vaatler doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi. Niğde’ye hizmet etmenin kendileri için bir sevda olduğunu ifade eden Emrah Özdemir; "Niğde Ticaret ve Sanayi Odamızın misafiriydik. Eylül ayı Meclis Toplantımızda Niğde’miz hakkında istişarelerde bulunduk. Göreve geldiğimiz günden bugüne neler yaptığımızı konuştuk, daha iyi projeler için istişare ettik. Misafirperverlikleri için Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Şevket Katırcıoğlu ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

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