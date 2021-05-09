Niğde Belediye Başkanı Özdemir, pazarda vatandaşları dinledi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile birlikte, Marketlerde incelemelerde bulundu. Ürünleri denetleyip vatandaşları dinledi.

Pazar yeri gezisi sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Özdemir, “Pandemi sürecinde vatandaşımızın ihtiyaçları için kurulan pazar yerlerini ve marketleri ziyaret ettik. Pazarlarımız halkımızla buluşmamız açısından bizler için önemli noktalardır. Bu vesile ile hem halkımızla iç içe olduk hem de denetlemelerimizi gerçekleştirdik.

Biz her fırsatta halkımızla buluşuyor, onların derdini dinliyoruz. Sıkıntılarına, istek ve önerilerine bir çözüm getirmeye çalışıyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak akılla hareket ediyoruz.

Her bir vatandaşımızın fikri bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla şehrimizi yönetirken halkımızın ve esnafımızın taleplerini de dikkate alıyoruz.

Esnafımızın bu süreçte tedbirlere riayet etmesi, vatandaşımızın sağlığını göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürmeleri için denetlemelerimize aralıksız devam edeceğiz. İnşallah bu salgın biter de eski günlerimize döneriz. Yeniden bir araya gelir, yeniden Ramazanların, Kadir gecelerinin coşkusunu birlikte yaşarız. Niğde’mizin daha da gelişip büyümesi için 7 gün 24 saat çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.