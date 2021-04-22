Niğde Belediye Başkanı Özdemir Pandemide Öğrencilerin yanında

Niğde’de öğrencilere ‘Anla Hızlan Odaklan ve Başar’ Programı "AHOB" dağıtıldı.

Niğde Belediyesi her koşulda öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde bile öğrencileri yalnız bırakmıyor. Niğde Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere kişiye özel lisans anahtarı ile girilen yapay zeka desteği programı "Anla-Hızlan-Odaklan ve Başar" programı "AHOB" dağıtıldı.

Efendibey Gençlik Merkezinde yapılan dağıtım töreninde konuşan Başkan Özdemir; “Bir şifre ile vereceğimiz ‘Anla-Hızlan-Odaklan ve Başar’ (AHOB programını Niğde’mizdeki 7.sınıf öğrencilerimize Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla ulaştıracağız. Bu yazılım çocuklarımıza hayırlı olsun, bu anlamlı günde projenin başlangıcını yapalım istedik. Bu projeyle birlikte çocuklarımız çok daha başarılı olacaklardır.

Bu program eğitim ve öğretimi keyifli hale getirirken oyunlaştırılmış teknikler ile öğrencilere hem hızlı okuma hem de okuduğunu anlama beceresi kazandıracaktır. Bu dijital eğitim platformu uzun paragraf sorularını çözmekte zorlanan öğrencilere sınavlarda zaman kazandıracak aynı zamanda sınav başarılarını artıracaktır. Öğrencilerimiz motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda odaklanma açısından yeni kazanımlar elde edecektir” dedi.

Başkan Özdemir’den Takviye Kursu Müjdesi

Başkan Özdemir yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl maddi durumu yetersiz öğrenciler için belediye bünyesinde takviye kursu açılacağını belirtti. Özel kursa ya da herhangi bir çalışmaya gidemeyen ve takviyeye ihtiyacı olan çocuklar için Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte önümüzdeki yıl kursları aktif hale getireceklerini ifade ederek 8.sınıf ve 12.sınıf çocuklarımıza da belediye olarak destek olmaya devam edeceklerini söyledi.