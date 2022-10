Niğde Belediye Başkanı Özdemir din görevlileri ile buluştu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Gebere Barajındaki sosyal tesislerde din görevlileri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Niğde Belediyesi tarafından organize edilen programa İl Müftüsü Osman Ayas ve kentte görev yapan diyanet mensupları katıldı. Sıcak ortamda gerçekleşen programda Başkan Özdemir diyanet mensupları ile sohbet etti.

Senede bir gün değil her zaman din görevlilerinin yanında oldukların belirterek Başkan Özdemir günün anlam ve önemi ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Ülkemizin doğusundan batısına kadar hizmet veren ve mesai gözetmeden çalışan siz değerli din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyorum. Yol gösterici ve bütünleştirici tutumunuzla dini konularda vatandaşlarımızı bilgilendirirken, sosyal problemlere de çözüm getiriyorsunuz. Gerçekten üzerimizde emekleriniz çok büyük. Niğde Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olduk ve şehrimizde bulunan dini mekanların temizlik ve çevre düzenlemesini en güzel şekilde gerçekleştirdik. Diyanet mensuplarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Halı yıkama makinamız camilerimizin halılarını en modern şekilde yıkamaya devam ediyor. Bizim için camiler ve din görevlilerimiz sadece bir gün değil yılın her günü önemli ve değerlidir. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, haftanızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.