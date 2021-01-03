Niğde Belediye Başkanı Özdemir çalışmalarını sürdürüyor

Niğde Belediyesi, yeni çarşı şadırvan parkta oandemi sonrası için rahat vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Özdemir, şadırvan parkın hem güzelleştirildiğini hem de pandemi sonrası sağlıklı günler için hazırlandığını belirtti. Özdemir; pandeminin başlamasıyla oturma gruplarını kaldırıldığını, yeni çarşı şadırvan parkta güzel, farklı bir ortam sağlayacaklarını söyledi. Özdemir; "Şadırvanın daha çok ortaya çıktığı ve insanların daha huzurlu bir şekilde vakit geçirebildikleri daha nezih bir park olsun istiyoruz" dedi. Başkan Özdemir; "Buradaki seyyar satıcılarımıza Hüdavent Hatun otopark üzerinde bir alan ayarlıyoruz. Çok daha güzel konforlu yağmurdan çamurdan korunabilecekleri bir alanda ekmek paralarını kazanmalarını sağlayacağız. Yeni çarşı parkımızı da daha nezih, sakin bir ortamda insanların buluşma noktası olması ve güzel, kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Pandemi bitince inşallah hep birlikte oturup sohbet edeceğiz" diye konuştu.