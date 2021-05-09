Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in Anneler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.)”in kutlu ifadeleriyle ‘Cenneti annelerin ayaklarının altında gören’ bir dinin mensupları olarak annelerimize layık oldukları sevgi ve saygıyı göstermek en temel vazifelerimizden biri olduğunu hatırlatan Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi “Karşılıksız sevginin ilk kaynağı olan annelerimiz çocukları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar. Hayat kitabımızın önsözü olan annelerimiz varlığıyla her zaman yanı başımızda olan ilk öğretmenimiz, hayat boyu yaşamımızdaki en büyük hazinelerimizdir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız bir liman olan annelerimizin gülen yüzleri bizim için çok kıymetlidir. Bu duygu ve düşüncelerle; bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, başımızın tacı annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor; İyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öpüyorum. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.