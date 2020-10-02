Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den ’İtfaiye Haftası’ Ziyareti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu ile ’İtfaiye Haftası’ dolayısıyla Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü ve itfaiye teşkilatı ile sohbet eden Başkan Özdemir yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Özdemir, konuşmasında şu görüşlere yer verdi; "İtfaiye teşkilatımız, afet, yangın, kaza başta olmak üzere nerede bir ihtiyaç varsa, 7 gün 24 saat teyakkuzda. Kardeşlerimizin fedakârca yaptığı çalışmaları görüyoruz ve biliyoruz. Canları pahasına en zor şartlarda görevlerini yerine getiren; kurtarmak, yaşatmak için alın teri döken İtfaiyecilerimiz ile birlikte güne başladık. İtfaiye teşkilatımızda görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın İtfaiye Haftası’nı kutluyor, kolaylıklar diliyorum.’’