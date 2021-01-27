Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların yöneticileri ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Memur Sen Niğde İl temsilcisi Hasan Orhan ve sendika yöneticileri, şehrimiz adına el ele neler yapılabilir noktasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Özdemir’e Niğde’ye kazandırdığı hizmetler ve sendikalara desteğinden dolayı teşekkür ettiler. Toplantıda Niğde’de yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda Özdemir; ‘’İstişareye gerçekten önem veriyoruz. Aynı zamanda sizin bizden beklentileriniz, istek ve talepleriniz nedir konuşalım istiyoruz. Biz birlikte bu şehri yönetmek, Birlikteliğin rahmetinden faydalanmak istiyoruz. Bundan dolayı sizlerle güzel bir toplantı gerçekleştirmiş olacağız. Hem şahsınıza hem de temsil ettiğiniz sendikanıza yürekten teşekkür ediyorum. Toplantımızda talep ettiğiniz tüm hususları tek tek not aldık. Niğde Belediyesi olarak sendikalarımıza her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Memur Sen Niğde İl temsilcisi Hasan Orhan; “Şehrimizi şeffaf ve katılımcı bir anlayış ile yöneten Belediye Başkanımız Sayın Emrah Özdemir’e teşekkür ediyor çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.