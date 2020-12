Niğde Belediye Başka Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Niğde’de mide kanserinden dolayı hayatını kaybeden Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit için tören düzenlendi.

Dün Kanser tedavisi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Yiğit’in cenazesi, Aşağıkayabaşı Mahallesi’ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından, İl Müftüsü Osman Ayas, Tepebağları camisinde Yiğit için Cuma namazı akabinde cenaze namazı kılındı. Mustafa Yiğit’in cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Ömer Haslidemir Meydanına getirildi.

Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Mustafa Yiğit’in hastanede bile Niğde’deki işleri takip ettiğini belirterek: "Mustafa başkan, hastanede bile Niğde’deki işleri takip ediyordu, bizlere yol gösteriyordu. Telefonla sürekli buradaki arkadaşlarıyla görüşüyordu, son anına kadar hep işinin başındaydı. Hastaneye gidine kadar da işinin de başınaydı, hiç bir zaman şikayet etmedi, bir kere bile ağrım var demedi, duymadık. Her gün işinin başındaydı. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun, peygamberimize komşu olsun. Niğde’de büyük eserleri var, eserleri yaşayacak. Amel defteri hiç bir zaman kapanmayacak. Hayırlı çocuklar yetiştirdi. O her şeyden önce bizim bir hocamızda. Mesai arkadaşımızdı ama her şeyden önce abimizdi. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin" dedi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ise, Yiğit ile 3 yıl birlikte çalışma imkanının olduğunu söyledi. Kılınç, "3 yıl boyunca, ülkesine, milletine, memleketine ve insanlığa hizmet etmek için gece gündüz koşturdu. Toplantılarda çok beraberliğimiz oldu, kent için, şehir için, Niğde halkı için neler yapılabilir diye kafa yordu, mesai harcadı, iyi niyetle çalıştı. Aynı zamanda çok iyi bir arkadaş ve dosttu. Bu anlamda ben şahitlik ediyorum, inşallah öbür tarafta yüzü ağaracak. gönüllerde ve kalplerde bıraktığı güzel izlerle anılacak” dedi.

Konuşma ve dualardan sonra Yiğit Niğde Derbent Mezarlığına defnedildi.