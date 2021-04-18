Niğde 2. Etap Millet Bahçesi Bahçesi Projesi başlıyor

Niğde’de Kayardı Bağları bölgesine yapılan Millet Bahçesinin 2. Etabı ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların başlayacağı bildirildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; "İhalesi ve sözleşmesi tamamlanan 2. Etap Millet Bahçesi projesine 15 gün içerisinde yer teslimini de yapıp başlıyacaklarını bu proje kapsamında; yürüyüş alanları, açık spor sahaları, açık hava anfi tiyatrosu, kafeterya ve bisiklet yollarının Niğde halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

Başkan Özdemir; Millet Bahçesi Projesinin 1. Etabının devamı olan 2. Etap çalışmalarını TOKİ iş birliği ile yürütmekte olduklarını

2. Etap Millet Bahçesinin toplam maliyetinin 35 milyon lira olduğunu belirterek daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Niğde için durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Projeye olan desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum’a ve Milletvekillerimiz Selim Gültekin ve Yavuz Ergun’a teşekkür eden Özdemir, Niğde’nin herşeyin en güzeline layık olduğunu belirterek şehrimiz için durmak yok hizmetlere devam dedi.