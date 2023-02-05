Niğde 1 saat içinde 5 kez sallandı

Niğde’de 1 saat içinde en büyüğü 1.6 olan 5 ayrı deprem meydana geldi.

Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyü merkezli küçük şiddetli 5 deprem oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre; sabah 07:50’de merkez üssü Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyü merkezli 5 ayrı deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerinde depremlerin; yerin 7 kilometre derinliğinde 1.6, 1.3, 1.2, 1.3, 1.1, şiddetlerinde olduğu ölçüldü.