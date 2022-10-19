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Narkotikten 3 ayrı yere baskın: 1 gözaltı
Niğde’de Narkotik ekipleri 3 ayrı adrese yaptığı operasyonda 2 kilo 327 gram esrar ele geçirildi.
NİĞDE 19.10.2022, 15:59
Niğde’de Narkotik ekipleri 3 ayrı adrese yaptığı operasyonda 2 kilo 327 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Farklı mahallelerde ki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde de arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürüldü.