banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu!
Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu
Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani oldu
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ

Motosiklette bulunan yemeği çaldı

Niğde’de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.

NİĞDE 04.04.2021, 21:48
2
Motosiklette bulunan yemeği çaldı

Niğde’de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.

Kebap dürümü çalan kişi ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Merkez Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletli kurye bir siparişi apartmana çıkardı. Motosiklette kalan başka bir siparişi ise yoldan geçen kapüşonlu bir kişi motosikletten alarak kayıplara karıştı. Diğer siparişi müşteriye götüren kurye ise dürümü yerinde göremeyince şaşkınlık yaşadı.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu