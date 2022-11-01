Kuyuya düşen tilkiyi ekipler kurtardı

Niğde’de kuyuya düşen tilki, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Çiftlik İlçesine bağlı Bozköy Beldesinde 15 metrelik su kuyusuna düşen tilki ekipler tarafından kurtarıldı. Düştüğü yerden çıkamayan tilki, Niğde AFAD ve Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından düştüğü kuyudan çıkarıldı.

Yaralanan tilki tedavisinin yapılması için Niğde Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.