Kumluca Mahallesi’ndeki Türk Bayrağı yenilendi

Niğde’de Kayardı Bağlarını gören Kilise Tepedeki dağda bulunan bayrak boyanarak yenilendi.

Kumluca Mevki’nde Kilise Tepesi olarak bilinen alanda bulunan Türk bayrağı görseli; renginin solması ve ay yıldızının mevsimsel şartlar ve doğal nedenler sebebiyle tahrip olmasından dolayı Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri tarafından yaklaşık 5 saatlik süren bir çalışmayla yenilenmiştir.

Aynı zamanda Belediye görevlilerince burada ışıklandırma çalışması yapılacak ve sonraki süreçtede şanlı bayrağımızın en güzel şekilde bakımlarının yapılmasına devam edilecektir.