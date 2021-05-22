Son Dakika
Kumluca Mahallesi’ndeki Türk Bayrağı yenilendi
Niğde’de Kayardı Bağlarını gören Kilise Tepedeki dağda bulunan bayrak boyanarak yenilendi.
NİĞDE 22.05.2021, 16:23
Niğde’de Kayardı Bağlarını gören Kilise Tepedeki dağda bulunan bayrak boyanarak yenilendi.
Kumluca Mevki’nde Kilise Tepesi olarak bilinen alanda bulunan Türk bayrağı görseli; renginin solması ve ay yıldızının mevsimsel şartlar ve doğal nedenler sebebiyle tahrip olmasından dolayı Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri tarafından yaklaşık 5 saatlik süren bir çalışmayla yenilenmiştir.Aynı zamanda Belediye görevlilerince burada ışıklandırma çalışması yapılacak ve sonraki süreçtede şanlı bayrağımızın en güzel şekilde bakımlarının yapılmasına devam edilecektir.