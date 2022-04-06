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Kullanılmayan evin çatısı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
Niğde’nin Bor ilçesinde kullanılmayan bir evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
NİĞDE 06.04.2022, 20:19
Niğde’nin Bor ilçesinde kullanılmayan bir evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesi Orta Mahallesi Yeşil Dere Sokak’ta bulunan bir evin çatısı çöktü. Göçük altında kalan 80 yaşındaki Hacı Emin Dokuz’un cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.