Köy yaşam merkezleri hayat buldu

Yeşilburç Köy Yaşam Merkezini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar köyde yaşayan vatandaşlar ve okul öncesi öğrencileri ile bir araya geldi. Köylülerle ve öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ana sınıfı öğrencileri ile boyama etkinliği de yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, "Öğrencisi bulunmadığı için kapalı olan köy okullarımızı inceledik. Durumu müsait olan okullarımızı gerekli onarım ve tefrişatını yaparak Köy Yaşam Merkezi olarak açtık. Niğde genelinde şuan 14 Köy Yaşam Merkezimiz bulunmaktadır. Bu merkezlerimizde hem kurslar düzenliyoruz hem de okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma çalışmaları çerçevesinde ana sınıfları açıyoruz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımız bu merkezlerimizden son derece memnunlar. Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından köyde yaşayan vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ücretsiz kursları yapılan planlamalar doğrultusunda peyderpey açmaya devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Yaşar, "Son yıllarda yaşadığımız köyden kente göç ile köylerimiz maalesef çok nüfus kaybı yaşadı. Öğrenci azlığı nedeniyle kapanarak atıl durumda bulunan köy okullarımız Köy Yaşam Merkezleri ile canlanmış oluyor. Köylerimizde köyün bir merkezi haline gelen okullarımız vatandaşlarımıza eskiden olduğu gibi yine hizmet etmeye devam ediyor. Köy Yaşam Merkezi bulunan köy sayımızın giderek artacağına inanıyorum. Ben ilimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.