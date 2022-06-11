KOP Hayal Kütüphanesi Altunhisar’da açıldı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (KOP) Mali Destek Programı çerçevesinde, Altunhisar Kaymakamlığı ve Altunhisar Belediyesi ile ilçeye bağlı belde belediyelerin katkılarıyla hazırlanan Hayal Kütüphanesi törenle açıldı.

Açılış törenine Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkan Vekili Ahmet Taciroğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Altunhisar Kaymakamı Doğukan Mızrak, Altunhisar Belediye Başkanı Vedat Kirazcı, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Vali Mustafa Koç; teknolojik gelişimlerin takibinin önemli olduğunu söyledi. Vali Koç; "Teknoloji, devamlı gelişen bir unsur. Hatta şuan biz burada konuşurken bile hız kesmeden gelişiyor. İşte ülke olarak bu gelişmelerden geri kalmamak, uluslararası arenada söz sahibi olmak ve bu gelişmede ben de varım demek için devamlı çalışmamız gerekiyor. Özellikle astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlere öncülük etmiş, çığır açmış bir medeniyetin mirasçıları olarak bunu gerçekleştirmek bizlerin asli görevidir. Yüzyıllar boyunca ayak bastığı topraklara huzur, adalet ve güven getiren, mazlumların yanında duran ve el uzatan medeniyetimiz bugün olduğu gibi bundan sonra da yine aynı misyonunu yerine getirecek güç ve imkâna sahip olmalıdır. Bu noktada geleceğimizi şekillendirecek olan kodlama ve uzay teknolojisine en iyi şekilde hazırlanmalı, ülkemizi bu ligde üst sıralara çıkaracak çalışmaları gerçekleştirmeliyiz. Bilindiği üzere ülkemiz doğru zamanda doğru hamleler yaparak teknolojik atılımlar gerçekleştirmiş, savunma sanayisinde İHA’lar, SİHA’lar ile teknoloji alanında ise elektrikli otomobil projesi ile birçok oyunu bozan ve teknolojide adı geçen öncü ülkeler arasında yer almıştır. Bu bilinç ile ülkemiz son yıllarda havacılık ve uzay teknolojilerinde de önemli mesafeler kat etmiş, insan kaynağı, tasarım ve mühendislik kabiliyetleri açısından çok daha güçlü bir hale gelmiş, uydu teknolojisini geliştirerek uzaya milli uydusunu gönderen sayılı ülkeler arasında yer almıştır. Bu çalışmaların daha da artması için ülkemizde ’Türkiye Uzay Ajansı’ açılmış ve cumhurbaşkanımız 2021 yılında 10 maddelik Milli Uzay Programını dünya kamuoyuna açıklanmıştır. Bugün burada, cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedeflerden biri olan ’Toplumumuzda uzay farkındalığını oluşturmak ve bununla birlikte uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek’ hedefine katkı sunacak bir atölyemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. KOP İdaresinin de destekleri açılışını gerçekleştireceğimiz ve içerisinde astronomi, havacılık ve fen bilimlerinin yer aldığı, Niğde’mizde bir ilk olan merkezimizin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hayal kütüphanesinde Altunhisarlı gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşacaklarına ve burada ülkemizin geleceğini şekillendirecek bilim insanlarının yetişeceğine yürekten inanıyorum. Bu tür merkezlerimizin il geneline yayılarak tüm öğrenci ve vatandaşlarımızın istifade temenni ediyor” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Koç, protokol üyeleri ile birlikte kütüphaneyi gezdi.