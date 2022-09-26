KOM ekipleri 2 lüks otomobil ele geçirdi

Niğde’de ülkeye girişi yapılan ve yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayan yabancı plakalı 2 lüks otomobil yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye girişi yapılan ve yasal süresi dolduktan sonra yurt dışına çıkarılmayarak yetkisiz kişiler tarafından kullanılan veya yasadışı ticarete konu edilen 2 otomobili yakaladı. Değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 2 araç, işlemlerin ardından Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.