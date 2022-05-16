Kemoterapi tedavi ünitesi hizmete başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, yeni atanan Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Sakallı’nın göreve başlaması ile hizmet vermeye başlayan Kemoterapi Tedavi Ünitesine ziyarette bulundu.

Ziyarette Rektör Uslu’ya, Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yakup Çetinkaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üner Kayabaş ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Sakallı eşlik etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; Kemoterapi Tedavi Ünitesinin kazandırılmasında emeği geçen ve destek sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek ünitenin Niğde’ye hayırlı olmasını diledi.

Ünitenin kurulmasıyla birlikte, tıbbi cihaz yetersizliği nedeniyle il dışına gitmek zorunda kalan vatandaşların artık Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Kemoterapi tedavi ünitesinde kemoterapi uygulamaları yapılabilecek.