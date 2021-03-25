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Kamyonet devrildi: 2 yaralı

Niğde’de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet araziye devrildi.

NİĞDE 25.03.2021, 13:10
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Kamyonet devrildi: 2 yaralı

Niğde’de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet araziye devrildi.

Kaza-Niğde-Çamardı yolunda meydana geldi. 06 FJ 1217 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
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