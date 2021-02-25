Kale Projesi’nde hak sahiplerine nakit ödemeler başladı

Niğde Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile yürütülen Kale Çevresi Kentsel Yenileme Projesi’nde hak sahiplerine nakit anlaşma bedellerinin ödemeleri yapılmaya başladı.

Niğde’nin önemli tarihi eserlerinden olan Kale’de tarihi doku bozulmadan yenileme ve dönüşüm projesinde gerçekleştirilen çalışmalar her geçen gün ilerliyor. Bu kapsamda; yapılan uzlaşma çalışmaları çerçevesinde anlaşma sağlanan hak sahiplerine kamulaştırma bedelleri Ziraat Bankası Niğde Şubesi’nde isimlerine açılan hesaplara yatırılıyor.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Kale Çevresi Kentsel Yenileme Projesi alanında anlaşma yapılan ve tapu devri gerçekleştirilen hak sahiplerinin nakit uzlaşma bedelleri TOKİ tarafından ödenmeye başlandı. Diğer hak sahiplerinin ödemeleri ise belirlenen program dahilinde devam edecektir. Ödemeler ile ilgili vatandaşlara SMS ile bilgilendirme sağlanmaktadır.’’ denildi.