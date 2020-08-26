banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
YKS tercih sonuçları açıklandı!
YKS tercih sonuçları açıklandı!
7.BARIŞ VE SEVGİ BULUŞMALARI BEYLİKDÜZÜ’NDE BAŞLIYOR
7.BARIŞ VE SEVGİ BULUŞMALARI BEYLİKDÜZÜ’NDE BAŞLIYOR
Fenerbahçe, Lemos'u kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Lemos'u kadrosuna kattı
Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor
Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor

Kale Projesinde hak sahipleri ile görüşme yapılmaya başladı

KALE VE ÇEVRESİ KORUMA VE YENİLEME PROJESİ KAPSAMINDA KALE MAHALLESİ’NDE TOKİ İRTİBAT BÜROSU HİZMETE BAŞLADI.

NİĞDE 26.08.2020, 14:38
Kale Projesinde hak sahipleri ile görüşme yapılmaya başladı

Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesi kapsamında Kale Mahallesi’nde TOKİ irtibat bürosu hizmete başladı.

Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesi içerisinde bulunan mülkiyet sahipleri, Niğde Kalesinde yeni hizmete açılan irtibat bürosuna randevuyla giderek TOKİ ile Kentsel Dönüşüm uzlaşma görüşmeleri yapabilecek.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde’nin yıllardır beklediği Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesi çalışmalarının başladığını açıkladı.

Kale’deki TOKİ irtibat bürosuna giderek incelemelerde bulunan Başkan Emrah Özdemir; “Niğde Kalesi’nde bizim hayalimiz olan bir projemiz vardı. 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle TOKİ ile ortak yürüttüğümüz bu projemizde vatandaşlarla görüşmek için büromuzu kurduk. Bugün itibariyle de büromuz faaliyette, güzel haberler alıyoruz 8 tane hak sahibi ile ilk günden anlaştık. Bu tür projelerde hak sahipleriyle anlaşmak biraz zaman alabiliyor ama Kale projemiz bizim Yıllardır beklenen ve Niğde’nin özlediği bir projeydi, Allah’a şükürler olsun görüşmelerimize çok sağlıklı bir şekilde ilk günden itibaren devam ediyoruz. Yaklaşık 3000-3500 hak sahibi ile 3 ay içerisinde birebir görüşeceğiz. Hedefimiz 3 ay içerisinde bu görüşmeleri tamamlayıp gereken kamulaştırmaları ya da takas işlemlerini yapmak. Kaledeki yıllardır özlemle beklediğimiz koruma ve yenileme alanı projemizi de 2021 yılı bahar ayında da ilk kazmasını vurarak başlamış olacağız” dedi.

Başkan Özdemir açıklamasını şu cümlelerle noktaladı. “Şehrimiz için çok önemli bir proje, Niğde’nin kaderini değiştirecek bir proje olarak görüyorum. Yıllardır özlem duyduğumuz bir projeydi Allah’a şükürler olsun pandemi demeden herhangi bir bahane üretmeden TOKİ ile birlikte yürütüyoruz ve çok da güzel hızlı bir şekilde ilerliyor. Bugüne kadar emeği geçen belediyedeki arkadaşlarımız, TOKİ Başkanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Milletvekillerimiz, tabii ki en başta da bu alanı Resmi Gazete’de koruma ve yenileme alanı ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına halkımız adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Projemizin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum”

Yorumlar (0)
banner378
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2020
İmsak 04:46
Güneş 06:18
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:54
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25