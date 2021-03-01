Niğde’de tarlada kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez ilçesi Yeşilgölcük kasabası Yatmış mevkiinde bulunan tarlada 4 kişinin kazı yaptığını tespit etti. Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kazı alanında 1 adet jeneratör, 1 Hilti, 1 adet kazma, 2 adet kürek, yaklaşık 20 metre elektrik kablosu, 1 adet merdiven ve 1 adet kova ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.