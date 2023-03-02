Kaçak içki üretimi operasyonu: 1 tutuklama

Niğde’de sahte içki üretimi yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Toplum Sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri kaçak olarak yurda sokan ya da satışını yapan şahıslara yönelik planlı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Sahte alkollü içecek yapımında kullanılan toplam 58 adet sahte bandrol, 69 adet doluma hazır alkollü içecek şişesi, 7 adet aroma, 2 şişe sahte bandrollü viski, 3 şişe sahte rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.