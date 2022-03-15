JASAT Niğde’de çalınan aracı Aksaray’da buldu

Niğde’de Jandarma Dedektifleri, çalınan aracı Aksaray’da bularak sahibine teslim etti. Olayla ilgili 2 kişi tutukladı.

Edinilen bilgiye göre Çiftlik İlçesine bağlı Kitreli Köyünde meydana gelen faili meçhul oto hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği yer ve çevresinde yapılan araştırma, inceleme ve istihbarı çalışmalar neticesinde 3 şüpheliyi tespit etti. Çalınan aracın ise Aksaray’da plakasız şekilde polis bölgesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirledi.

Ekipler aracı ele geçirerek sahibine teslim ederken, gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.