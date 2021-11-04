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JASAT hırsızlara nefes aldırmıyor
Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) motosiklet hırsızlarına nefes aldırmıyor.
NİĞDE
04.11.2021, 09:53
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