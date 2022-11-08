Jandarmalar Elma Şenliğine Damga Vuracak

12-13 Kasım’da gerçekleştirilecek olan. 2. Hasat Günleri-Elma Festivaline jandarma damga vuracak. 12 Kasım 2022 günü Jandarma Mehteran Birliği vatandaşlara mehter konseri sunacak ve ’üzüm salkımı gösterisi’ gerçekleştirecek. Ayrıca akşam saatlerinde de Jandarma Bando Takımı tarafından halka ücretsiz olarak konser verilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin yapacağı gösteride vatandaşlar seslendirilen mehter marşlarına eşlik edip geçmişin ruhunu teneffüs edebilecekler. Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopteri ’Üzüm Salkımı’ gösterisi ise nefesleri kesecek, saatler 18:00’ ı gösterdiğinde ise jandarma Bando Takımı konser verecek. "Jandarmalarımız vatandaşlarımızın sadece can ve mal güvenliğini korumuyor aynı zamanda yapmış oldukları müzik ve gösterilerle ruhlarını da doyuruyor” diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; tüm vatandaşları elma şenliklerine katılmaya davet ederek; “Niğde’mizin bu gününde sizlerle birlikte hem eğlenecek hem de şehrimizi tanıtacağız, bu konuda tüm hemşerilerimizin desteğini bekliyorum” dedi.