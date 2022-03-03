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Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirdi.
NİĞDE 03.03.2022, 11:33
Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirdi.
Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda Bahçeli Beldesinde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.