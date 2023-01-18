Jandarmadan makaron operasyonu

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 bin 950 dolu, bin 700 adette boş makaron ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kiledere Beldesi’nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramalarda 11 bin 950 dolu, bin 700 adette boş makaron ve 160 paket kaçak sigara ele geçirdi.