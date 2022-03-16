Jandarmadan drone ile trafik denetimi

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından drone ile trafik denetimi yapıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından, trafik kazalarının azaltılması ve sürücüler üzerinde ’Algılanan Yakalanma Riski Duygusu’ en üst sevide tutulabilmesi için yoğunlaştırılmış trafik kurallarının yanında havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda drone ile aralıksız sürdürülen trafik denetimlerinde sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı, sürücülerin cep telefonu ile görüşüp görüşmediği, geçme yasağı olan yerlerde hatalı sollama yapıp yapmadığı, şerit izleme kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar denetlendi.