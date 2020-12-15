Jandarma 700 gram bonzai ele geçirdi

Niğde’de jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta 700 gram bonzai ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü D-750 karayolunda bir araçı durdurdu. Araçta yapılan aramada 700 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltın alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.