Hırsızlık yapan şahıs işyeri çalışanı çıktı

Niğde’de bir işyerinde traktör yedek parçası çalan kişi işyeri çalışanı çıktı.

Merkez Ata Sanayide traktör yedek parçası satan iş yerinden malzemelerin çalındığı yönünde ihbar gelmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin iş yeri çalışanı olduğu anlaşılması üzerine yapılan ev aramasında; 6 adet bakım kiti, 4 adet motor yağı, 1 adet ileri geri kol halatı, 1 adet yakıt göndericisi, 2 adet hidrolik filtre, 2 adet ön temizleyici filtre, 2 adet yakıt filtresi ve 2 adet traktör turbosu ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. emniyetteki işlemlerin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı cezaevine gönderildi.