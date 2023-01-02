Hırsızlık olaylarına karışan 7 kişi tutuklandı

Niğde’de farklı adreslerde meydana gelen hırsızlık olayları polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bebek arabası, baza, üç tekerlekli motorlu bisiklet, cep telefonu, evden hırsızlık, oto hırsızlığı, Otodan Hırsızlık ve iş yerinde hırsızlık olmak üzere toplam 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "İlimiz genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir” denildi.