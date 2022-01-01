Hırsızlar JASAT’tan kaçamadı

Niğde’de 8 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Merkez Edikli ve Konaklı Beldelerinde 11 Aralık - 30 Aralık 2021 tarihleri arasında meydana gelen 8 adet kablo hırsızlığı ile bağ bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma Dedektifleri (JASAT ) tarafından yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.