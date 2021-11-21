Her yerde aranıyordu Niğde’de yakalandı

Niğde’de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri; titiz çalışma sonucunda her yerde aranan ve ’uyuşturucu ticareti’ yapmaktan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A’nın bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler eve düzenlediği operasyonda O.A’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından O.A, Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.